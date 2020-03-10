Ребенок самостоятельно, без помощи взрослого проходит по одному уроку ежедневно по 5-10 минут в день. Урок состоит из нескольких игровых упражнений, каждое из которых направлено на развитие конкретного когнитивного навыка, комплекс которых необходим для успешного освоения чтения. Профессиональные дикторы озвучивают инструкцию, а ребенок выполняет задания, получает подсказки и обратную связь об успешности выполнения. Задания плавно усложняются в пределах возможностей ребенка. Постепенно в игровой форме ребенок увеличивает слоговой запас и укрупняет оперативную единицу чтения (ОпЕЧ) «СГ – СГС – ССГ, ГСС – ССГС, СГСГС», продвигаясь от слогового чтения к чтению целыми словами.

Все упражнения построены по методике полуглобального метода обучения А.Н. Корнева, в которой частота занятий по одному уроку в день является неотъемлемой частью, залогом успеха. В целях мотивации на протяжении всего обучения дикторы хвалят ребенка за успешную работу, в конце урока выдаются бонусы и происходит развитие внешнего вида персонажа от первобытных нарядов, до одежды в современных молодежных стилях и даже костюмов кибер-будущего.



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