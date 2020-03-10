Онлайн-платформа
для обучения чтению
и коррекции дислексии

Для детей от 6 лет

НАЧАТЬ БЕСПЛАТНО Пробный период 30 дней / 30 уроков

Методика обучения чтению разработана и испытана в лаборатории нейрокогнитивных технологий научно-исследовательского центра Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Министерства здравоохранения Российской Федерации

Как устроена платформа

Видеопрезентация Посмотреть видеопрезентацию

Уникальная методика позволяет детям играя справиться с трудностями в обучении чтению, а взрослым сэкономить время и деньги

Результаты для ребенка

А

Формирование навыка чтения и письма

Ежедневная тренировка когнитивных и сукцессивных функций формирует устойчивые навыки чтения и письма

Б

Устранение школьной неуспеваемости

Развитие навыков чтения и письма положительно влияет на школьную успеваемость по всем предметам

В

Повышение самооценки и уверенности в себе

Школьная успеваемость по всем предметам, повышает социальную адаптированность ребенка

Г

Экономия времени и сил

Расходуя меньше ресурсов на обучение, у ребенка остаются время и силы на творчество, спорт и развлечения

Д

Позитивная атмосфера дома

Успехи ребенка всегда позитивно отражаются на родителях, домашняя атмосфера, как правило, заметно улучшается

Преимущества платформы

Вовлеченность в игру
и хорошая мотивация

Обучение в забавной, не утомительной для ребенка форме с похвалой, наградой и развитием персонажа

Индивидуальная
траектория обучения

Сложность упражнений постепенно подстраивается под индивидуальные особенности развития ребенка

Высокая доступность
из любой точки мира

Платформа работает на любых устройствах даже при нестабильном интернет-соединении

Родителям

Эффективность методики обучения чтению подтверждена научными исследованиями и высоко оценена педагогическим сообществом.

Ежедневные занятия происходят без участия взрослого и не требуют дополнительных расходов на приобретение учебных пособий.

Регистрация родителя

Специалистам

Платформа подходит для профессионального применения в логопедических и психологических кабинетах учебных и медицинских учреджений.

Занятия совместимы с любыми методами коррекции, подстраиваются под уровень грамотности ребенка, имеют хорошую мотивирующую основу и могут применяться дистанционно.

Регистрация специалиста

Автор методики обучения чтению, основатель и научный руководитель проекта

Корнев Александр Николаевич

Психиатр, логопатолог, нейропсихолог, доктор психологических наук, кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой логопатологии и лабораторией нейрокогнитивных технологий НИЦ СПбГПМУ Минздрава РФ

Отзывы

Взрослые рассказывают о результатах, которых достигли дети, регулярно занимаясь на онлайн-платформе

Вопрос — Ответ

1 На какой возраст рассчитана программа?
2 Какая длительность обучения?
3 Как проходят занятия и что содержат уроки?
4 Какие условия необходимы для использования программы?
5 Поможет ли программа, если ребенок знает не все буквы?
6 Поможет ли программа при дисграфии?

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