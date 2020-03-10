Онлайн-платформа
для обучения чтению
и коррекции дислексии
Для детей от 6 лет
Методика обучения чтению разработана и испытана в лаборатории нейрокогнитивных технологий научно-исследовательского центра Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Министерства здравоохранения Российской Федерации
Как устроена платформа
Уникальная методика позволяет детям играя справиться с трудностями в обучении чтению, а взрослым сэкономить время и деньги
Результаты для ребенка
Формирование навыка чтения и письма
Ежедневная тренировка когнитивных и сукцессивных функций формирует устойчивые навыки чтения и письма
Устранение школьной неуспеваемости
Развитие навыков чтения и письма положительно влияет на школьную успеваемость по всем предметам
Повышение самооценки и уверенности в себе
Школьная успеваемость по всем предметам, повышает социальную адаптированность ребенка
Экономия времени и сил
Расходуя меньше ресурсов на обучение, у ребенка остаются время и силы на творчество, спорт и развлечения
Позитивная атмосфера дома
Успехи ребенка всегда позитивно отражаются на родителях, домашняя атмосфера, как правило, заметно улучшается
Преимущества платформы
Вовлеченность в игру
и хорошая мотивация
Обучение в забавной, не утомительной для ребенка форме с похвалой, наградой и развитием персонажа
Индивидуальная
траектория обучения
Сложность упражнений постепенно подстраивается под индивидуальные особенности развития ребенка
Высокая доступность
из любой точки мира
Платформа работает на любых устройствах даже при нестабильном интернет-соединении
Специалистам
Платформа подходит для профессионального применения в логопедических и психологических кабинетах учебных и медицинских учреджений.
Занятия совместимы с любыми методами коррекции, подстраиваются под уровень грамотности ребенка, имеют хорошую мотивирующую основу и могут применяться дистанционно.
Автор методики обучения чтению, основатель и научный руководитель проекта
Корнев Александр Николаевич
Отзывы
Взрослые рассказывают о результатах, которых достигли дети, регулярно занимаясь на онлайн-платформе